Silvio Orlando spiazza tutti | “È ancora viva” Il messaggio emoziona

(Di lunedì 9 maggio 2022)hato etoquando è salito sul palco per ritirare il suo David di Donatello. Nell’occasione ha fatto una dedica speciale. Ecco cosa ha detto. L’attore napoletano è riuscito a convincerecon la sua interpretazione nel film Ariaferma, tanto da aggiudicarsi l’ambita statuetta e superando una competizione agguerritissima. Proprio quando stava facendo il discorso come vincitore del premio, l’interprete hato e commosso tutta la platea di Cinecittà ed il pubblico da casa. fonte foto: Ansaè da sempre uno dei maggiori interpreti del cinema italiano. Una carriera che gli è valsa diversi riconoscimenti, ma il più importante è certamente il David di Donatello. ...

Advertising

PremiDavid : «Dedico il premio a mia moglie Maria Laura, la persona migliore che abbia mai conosciuto, a Toni Servillo e Leonard… - anperillo : Paolo #Sorrentino, Antonio #Capuano, Silvio #Orlando, Eduardo #Scarpetta… #Napoli è cinema, Napoli è cultura, Napo… - WeCinema : “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio To… - moonchi94 : RT @MichelaGiraud: “Vorrei dedicare questo premio a mia moglie, che sta bene “ ciao Silvio Orlando sei tutto #david67 - FraLauricella : RT @FraLauricella: Su #PrimeVideo #david67 Miglio Sceneggiatura Originale ARIA FERMA di Leonardo di Costanzo con Silvio Orlando, Toni Serv… -

Elogi invece per Leoluca: 'Un grande sindaco, nonostante la megalomania'. L'intervista di ... reso necessario anche dall'improvvido coinvolgimento nell'articolo diBerlusconi, descritto ...Interverranno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea, esperti quali la ... Chiara Ricci, web marketing specialist di Filarete eCamilli di Oxfam Italia. Info e programma ...Silvio Orlando ha emozionato e spiazzato tutti quando è salito sul palco per il David. Nell'occasione ha fatto una dedica speciale.Ha vinto, da non favorito, anche Silvio Orlando, miglior attore protagonista di 'Ariaferma' di Leonardo Di Costanzo. Come previsto è Paolo Sorrentino il vincitore della 67esima edizione dei David di D ...