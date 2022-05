(Di lunedì 9 maggio 2022) Il roster faraonico della AEW fa sognare letteralmente i fan su tutti i possibili matches che si possono avere tra le stelle del ring. Uno degli ultimi acquisti è stato quello diJoe, veterano del quadrato che non ha fatto breccia alla corte dei McMahon. Joe è stato recentemente intervistato e gli è stato chiesto se sarebbe disposto a scrivere nuove pagine di storia con due dei suoi rivali piu’ iconici,. La sua risposta è stata abbastaza esplicita in merito. One more time “Indubbiamente mi piacerebbe riaffrontarli. Io eabbiamo avuto una lunga rivalita’ e abbiamo sempre fatto faville all’interno del ring. Conho avuto dei match incredibili in ROH ed abbiamo rubato la scena. Attualmente sono sia nel roster della ROH che della AEW e posso ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Samoa Joe: 'Affrontare di nuovo Punk e Danielson? Perchè no...' - - SpazioWrestling : Samoa Joe: 'La rivalità tra i fan della AEW e quelli della WWE è ridicola' #AEW #SamoaJoe #WWE - TSOWrestling : L'incredibile retroscena di Mike Chioda sul matche tra Rey Mysterio e Samoa Joe a WrestleMania 35 #TSOS // #TSOW - TSOWrestling : Samoa Joe parla della guerra tra i fan della #AEW e della #WWE // #TSOW #TSOS - the_oth7 : Samoa Joe il va affronter qui ???? #AEWDynamite -

Spazio Wrestling

Il suo ultimo match, di fatto, è dunque quello del 29 giugno 2019 quando fuori onda ha combattuto in un Tag - Team Match controe Robert Roode in quel di Tokyo. In tv, invece, il suo ultimo ...Giusto per fare un paio di esempi: Cesaro esono nel gioco, ma non più sotto contratto con la WWE. L'assenza, per motivi di licenze, di alcune figure storiche ha inoltre delle ripercussioni ... Samoa Joe: "La rivalità tra i fan della AEW e quelli della WWE è ridicola" La AEW negli ultimi anni, ha portato nel proprio roster molte ex Superstar della WWE, tra cui Adam Cole, Kyle O’Reilly, Bobby Fish, Samoa Joe e molti altri. Adesso però, potrebbe succedere il ...Samoa Joe ha lavorato in numerose federazioni in tutto il mondo, tra cui la ROH, TNA, WWE e ora AEW. E parlando di faide tra federazioni, Joe pensa anche che la diatriba tra i fan della AEW e i fan de ...