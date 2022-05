Residui biglietti per finale di Coppa Italia Juventus-Inter oggi 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrivano alcuni riscontri importanti per quanto riguarda i Residui biglietti per finale di Coppa Italia, con Juventus-Inter sempre più attesa dai tifosi delle due squadre. Al di là del fatto che le due compagini non riusciranno a gioire in campionato (matematicamente per i bianconeri, al 90% per i nerazzurri), la rivalità tra le due squadre per forza di cose rende Interessante ed appetibile l’appuntamento di mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo alcune anticipazioni fornite durante il fine settimana con un altro articolo, ci sono altri dettagli da aggiungere per il pubblico. Ulteriori indicazioni a proposito dei biglietti per finale di Coppa Italia ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrivano alcuni riscontri importanti per quanto riguarda iperdi, consempre più attesa dai tifosi delle due squadre. Al di là del fatto che le due compagini non riusciranno a gioire in campionato (matematicamente per i bianconeri, al 90% per i nerazzurri), la rivalità tra le due squadre per forza di cose rendeessante ed appetibile l’appuntamento di mercoledì 11allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo alcune anticipazioni fornite durante il fine settimana con un altro articolo, ci sono altri dettagli da aggiungere per il pubblico. Ulteriori indicazioni a proposito deiperdi...

