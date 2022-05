Pierpaolo Pretelli torna a casa | con lui una persona speciale

(Di lunedì 9 maggio 2022)to ieri a Maratea, sua città d’origine, dove vivono i suoi familiari. Con lui una“my little man”ha condiviso con i suoi fan un momento bello della sua domenica trascorsa a, a Maratea. Una foto in cui si vede lui con in braccio il suo dolcissimo figlioletto Leo. E i fan hanno molto apprezzato la foto, tanto che nei commenti si legge: “Caro Leo ti auguriamo di crescere con la bontà d’animo del tuo papà e con i suoi valori e cmq sei sempre più bello”. E ancora: “sei un padre eccezionale” scrive un altro utente. E poi: “Sei un padre meraviglioso ed hai un figlio stupendo”. Padre e figlio hanno trascorso la giornata con i nonni e a conclusione della serata una pizza fuori con loro. Leggi ...

Advertising

361_magazine : Pierpaolo Pretelli è tornato ieri a Maratea, sua città d'origine, dove vivono i suoi familiari. Con lui una persona… - StraNotizie : Ultimo contro Sky TG4: c'è di mezzo Pierpaolo Pretelli - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… - Giusepp72686358 : RT @SaraSanfi: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi spaventatvi per quei commenti perché mi state facendo tirare fuori questo???? #prelemi http… - Filomen83869405 : RT @SaraSanfi: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi spaventatvi per quei commenti perché mi state facendo tirare fuori questo???? #prelemi http… -

361 Magazine

lo abbiamo conosciuto diversi anni fa quando è stato il primo velino di Striscia la Notizia. Poi lo abbiamo conosciuto ...Ecco cosa è successo e perché c'entrascambiato per Ultimo Sky TG24 ha scritto un articolo sui cantanti che parteciperanno al concerto di Radio Italia Live. ... Pierpaolo Pretelli torna al lavoro: per lui una notte speciale Pierpaolo Pretelli è tornato ieri a Maratea, sua città d'origine, dove vivono i suoi familiari. Con lui una persona speciale "my little man" ...Nel corso delle ultime ore Ultimo è andato su tutte le furie dopo che Sky TG24 lo ha scambiato per Pierpaolo Pretelli. Infatti quest’ultimo ha imitato il celebre cantante in occasione di un’esibizione ...