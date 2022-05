Nunzio Stancampiano è fidanzato? Il ballerino di Amici svela la verità

Advertising

redazionerumors : Nunzio Stancampiano a Verissimo: “La notte sognavo di vincere Amici 21” Leggi l'articolo completo su… - hrrstlsx : RT @may_be_fra: Nunzio Stancampiano ancora presente nel daytime di oggi. E se non lo supera Amici come potrei superarlo io. #amici21 https:… - Gabitha24886651 : RT @Blanca41958808: Andate a commentare e amettere mi piace al nuovo contenuto gnocco di nunzio stancampiano senno ci deludete. #lenunziate… - AleCaruso87 : RT @Blanca41958808: Andate a commentare e amettere mi piace al nuovo contenuto gnocco di nunzio stancampiano senno ci deludete. #lenunziate… - profilo_di : RT @Blanca41958808: Andate a commentare e amettere mi piace al nuovo contenuto gnocco di nunzio stancampiano senno ci deludete. #lenunziate… -

è stato uno dei protagonisti più amati della ventunesima edizione di Amici . Con la sua ironia e spontaneità, il bravissimo ballerino e allievo di Raimondo Todaro è riuscito a ...Amici 21,è fidanzato Cosa ha svelato a Verissimo il ballerinoè entrato nella scuola di Amici poche settimane prima del Serale. In poco tempo è riuscito a conquistare il ...Manca poco alla finale della ventunesima edizione di Amici, che andrà in onda la prossima domenica 15 maggio 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Nunzio Stancampiano ha rilasciato una intervista in cui ha f ...Nunzio intervistato da Silvia Toffanin si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla sua vita privata. Per la prima volta, forse, il ballerino si è un po’ imbarazzato.