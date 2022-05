Made in Sud potrebbe avere un suo successore del Nord: i rumors sui progetti per comici di Rai2 (Di lunedì 9 maggio 2022) Da tanto tempo Rai2 si occupa con attenzione della proposta comica dell’intera televisione pubblica garantendo al pubblico la giusta dose di risate con programmi in prima serata come Made in Sud o anche con nuovi esperimenti in seconda serata come accaduto con Bar Stella di Stefano De Martino. L’intenzione dei vertici della rete sembrerebbe quella di andare avanti in questa ottica proponendo un nuovo format comico che possa coniugare l’ilarità dei comici, questa volta del Nord Italia, in una collocazione in seconda serata. A parlare del nuovo progetto poco tempo fa è stato il direttore di Rai2 Massimo Lavatore che nel corso di una intervista ha svelato qualche succoso dettaglio a riguardo. Il nuovo progetto di Rai2: un contenitore comico per artisti del Nord Il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Da tanto temposi occupa con attenzione della proposta comica dell’intera televisione pubblica garantendo al pubblico la giusta dose di risate con programmi in prima serata comein Sud o anche con nuovi esperimenti in seconda serata come accaduto con Bar Stella di Stefano De Martino. L’intenzione dei vertici della rete sembrerebbe quella di andare avanti in questa ottica proponendo un nuovo format comico che possa coniugare l’ilarità dei, questa volta delItalia, in una collocazione in seconda serata. A parlare del nuovo progetto poco tempo fa è stato il direttore diMassimo Lavatore che nel corso di una intervista ha svelato qualche succoso dettaglio a riguardo. Il nuovo progetto di: un contenitore comico per artisti delIl ...

Advertising

zazoomblog : Made in Sud anticipazioni nella quarta puntata torna Clementino ma si assenta Lorella Boccia: cosa succede -… - occhio_notizie : “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo...'… - nerdie_bitch92 : @divianapedia Idem. Poi però alle battute di Made in sud e Colorado non rido quasi per nulla. - CorriereUmbria : Made in Sud, Clementino torna dopo il Covid #madeinsud #clementino #covid - infoitcultura : Made in Sud, Lorella Boccia col Covid: “Giorni tremendi”, chi la sostituisce -