“Luce Cannella” è il nuovo singolo di Straid: l’intervista (Di lunedì 9 maggio 2022) “Luce Cannella’ è al 99% la ricerca interiore di un senso e al 1% una canzone. Vivo questo inizio con estrema curiosità ed eccitazione, ansioso di poter dare ancora di più” Dal 6 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Luce Cannella”, il nuovo singolo di Straid, che anticipa l’Ep “Fantasmi”, in uscita il 3 giugno. “Luce Cannella” segna la nuova dimensione musicale dell’artista. Il brano nella sua semplicità riesce perfettamente nella comunicazione voluta da Straid, cioè l’inizio di un percorso fortemente rincorso. Le sonorità morbide ma decise sono la caratteristica principale della canzone, che nasce proprio con l’idea di dare fin da subito al progetto un’identità pop. Straid ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) “’ è al 99% la ricerca interiore di un senso e al 1% una canzone. Vivo questo inizio con estrema curiosità ed eccitazione, ansioso di poter dare ancora di più” Dal 6 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “”, ildi, che anticipa l’Ep “Fantasmi”, in uscita il 3 giugno. “” segna la nuova dimensione musicale dell’artista. Il brano nella sua semplicità riesce perfettamente nella comunicazione voluta da, cioè l’inizio di un percorso fortemente rincorso. Le sonorità morbide ma decise sono la caratteristica principale della canzone, che nasce proprio con l’idea di dare fin da subito al progetto un’identità pop....

