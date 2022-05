Juve Inter, Olimpico sold out: è record d’incasso (Di lunedì 9 maggio 2022) Juve Inter, si va verso il sold out dell’Olimpico in Coppa Italia: incasso record per la finale di mercoledì Mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. L’Olimpico si prepara a riempirsi per il derby d’Italia. E’ caccia al biglietto e cresce l’attesa per l’ultimo atto della coppa nazionale. Si prevede il sold out dello stadio con un incasso da record per la Coppa Italia, che va oltre i 4 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022), si va verso ilout dell’in Coppa Italia: incassoper la finale di mercoledì Mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia tra. L’si prepara a riempirsi per il derby d’Italia. E’ caccia al biglietto e cresce l’attesa per l’ultimo atto della coppa nazionale. Si prevede ilout dello stadio con un incasso daper la Coppa Italia, che va oltre i 4 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

