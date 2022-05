Genoa: la speranza è l’ultima a morire (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 9 maggio 1982, il Genoa batte 2 a 0 il Catanzaro ma, ancora, non è aritmeticamente salvo Una lotta salvezza infuocata. Si può sintetizzare così, la bagarre che si è creata, nella stagione 1981-1982 per rimanere in serie A. Quattro squadre racchiuse in due punti e, a salvarsi, saranno solo in due. Tra queste c’è il Genoa, la cui speranza di rimanere nella massima serie non si è affievolita. Nel match andato in scena, il 9 maggio, tra Genoa e Catanzaro, il “Grifone” riesce a battere la squadra calabrese per 2 a 0. Per sfortuna, dei liguri, però, il Bologna batte l’Inter 3 a 1 e il Milan pareggia 0 a 0 col Torino. La classifica, ad una giornata dal termine recita: Como ultimo a 16 punti, Milan penultimo a 22, Bologna terzultimo a 23, Genoa (al momento salvo) a 24 e Cagliari con gli stessi ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 9 maggio 1982, ilbatte 2 a 0 il Catanzaro ma, ancora, non è aritmeticamente salvo Una lotta salvezza infuocata. Si può sintetizzare così, la bagarre che si è creata, nella stagione 1981-1982 per rimanere in serie A. Quattro squadre racchiuse in due punti e, a salvarsi, saranno solo in due. Tra queste c’è il, la cuidi rimanere nella massima serie non si è affievolita. Nel match andato in scena, il 9 maggio, trae Catanzaro, il “Grifone” riesce a battere la squadra calabrese per 2 a 0. Per sfortuna, dei liguri, però, il Bologna batte l’Inter 3 a 1 e il Milan pareggia 0 a 0 col Torino. La classifica, ad una giornata dal termine recita: Como ultimo a 16 punti, Milan penultimo a 22, Bologna terzultimo a 23,(al momento salvo) a 24 e Cagliari con gli stessi ...

