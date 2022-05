Doha Zaghi, la donna che non può essere candidata perché nel suo tempo libero fa quello che vuole (Di lunedì 9 maggio 2022) No, evidentemente non è ancora arrivato il momento in Italia per lasciar fare politica a una donna che impiega il suo tempo libero come meglio crede (forse questa è una etichetta migliore di quella che molti le hanno già affibbiato: attrice porno fetish, mistress sadomaso, dominatrice, pornostar e chi più ne ha più ne metta). perché su Doha Zaghi, 31 anni, è arrivata la retromarcia del segretario di Azione, Carlo Calenda. ‘Lady Demonique’, il suo nome d’arte, era candidata alle elezioni amministrative di Como come consigliera comunale nella lista Agenda Como 2030, formata da Azione, Italia Viva, +Europa e Volt per sostenere la candidata di centrosinistra Barbara Minghetti. Poi però lo stesso leader di Azione ha fermato tutto: “Ragazzi, scherzi a parte, ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 9 maggio 2022) No, evidentemente non è ancora arrivato il momento in Italia per lasciar fare politica a unache impiega il suocome meglio crede (forse questa è una etichetta migliore di quella che molti le hanno già affibbiato: attrice porno fetish, mistress sadomaso, dominatrice, pornostar e chi più ne ha più ne metta).su, 31 anni, è arrivata la retromarcia del segretario di Azione, Carlo Calenda. ‘Lady Demonique’, il suo nome d’arte, eraalle elezioni amministrative di Como come consigliera comunale nella lista Agenda Como 2030, formata da Azione, Italia Viva, +Europa e Volt per sostenere ladi centrosinistra Barbara Minghetti. Poi però lo stesso leader di Azione ha fermato tutto: “Ragazzi, scherzi a parte, ...

