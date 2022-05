Covid, Costa: dopo 15 giugno ci sono le condizioni per stop restrizioni (Di lunedì 9 maggio 2022) commenta 'Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell'allentamento: dopo due anni da parte dei cittadini c'è una responsabilità diversa,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 maggio 2022) commenta 'Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell'allentamento:due anni da parte dei cittadini c'è una responsabilità diversa,...

