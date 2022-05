Chiara Squaglia torna sulla vicenda di Sistema Ambiente | stasera a Striscia la Notizia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022)di, azienda responsabile dello smaltimento dei rifiuti di Lucca; che utilizza la sua futura sede per scaricare e compattare vetro, carta e materiali organici.e ladi. Tutte operazioni effettuate in un capannone privo delle elementari misure di sicurezza per i lavoratori e con rischi concreti di inquinamento ambientale; come ampiamente documentato nel servizio del 4 maggio 2022, in cui un’imbarazzata Caterina ...