Armi e droga trovate in stabile diroccato nel Napoletano (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre pistole e sette chili di droga nascoste in uno stabile diroccato e sottoposto a sequestro. È quanto hanno scoperto a Torre Annunziata (Napoli), in via Bertone, gli agenti di polizia del locale commissariato. Nel corso di un'attività di controllo, i poliziotti, in un appartamento posto al primo piano dell'immobile, hanno rinvenuto tre pistole semiautomatiche di cui una Beretta calibro 40 munita di dieci cartucce, di cui una camerata con matricola punzonata, una TT9 calibro 9 con dieci cartucce e una camerata con matricola punzonata e una CZ99 calibro 9 completa di caricatore con dieci cartucce con matricola completamente abrasa. Inoltre, sono state trovate 340 cartucce calibro 223 ed altre quattro calibro 9. Gli operatori hanno controllato altri due appartamenti situati ai ...

