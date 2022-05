Orsini non fa retromarcia su Hitler: “Nessuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale” (Di domenica 8 maggio 2022) Alessandro Orsini a 360 gradi nella puntata dell'8 maggio di Non è l'Arena. Massimo Giletti, conduttore del programma televisivo della domenica sera di La7, ospita in studio per un faccia a faccia Alessandro Orsini, professore associato presso l'Università Luiss e specializzato in sociologia del terrorismo, sulla bocca di molti critici italiani per le sue posizioni sulla guerra tra Russia e Ucraina. Giletti ricorda al professore le dichiarazioni su Adolf Hitler, specificando che la sua uscita sul fatto che il dittatore non avesse intenzione di far scoppiare un conflitto mondiale ha lasciato tutti perplessi: “Quello che io ho detto è inconfutabile alla luce delle scoperte storiche a cui siamo giunti. Forse un giorno ci saranno nuove scoperte scientifiche, non esiste un ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Alessandroa 360 gradi nella puntata dell'8 maggio di Non è l'Arena. Massimo Giletti, conduttore del programma televisivo della domenica sera di La7, ospita in studio per un faccia a faccia Alessandro, professore associato presso l'Università Luiss e specializzato in sociologia del terrorismo, sulla bocca di molti critici italiani per le sue posizioni sullatra Russia e Ucraina. Giletti ricorda al professore le dichiarazioni su Adolf, specificando che la sua uscita sul fatto che il dittatore non avessedi farun conflittoha lasciato tutti perplessi: “Quello che io ho detto è inconfutabile alla luce delle scoperte storiche a cui siamo giunti. Forse un giorno ci saranno nuove scoperte scientifiche, non esiste un ...

