Mattarella agli Alpini | l’omaggio ai caduti della Seconda guerra mondiale | «mentre la Russia sta scatenando un conflitto brutale in Ucraina»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della 93esima adunata nazionale degli Alpini a Rimini, ha inviato un messaggio e non ha risparmiato critiche durissime alla Russia di Putin che dal 24 febbraio scorso ha invaso l'Ucraina: «In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra mondiale. Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre forze armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel ...

