Leo Gassman: non dimenticherò le urla della ragazza (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – “Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto”. Racconta così su Instagram Leo Gassman come ha soccorso una ragazza americana vittima a Roma di un abuso. “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese – dice – Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”. L’artista spiega, sempre sui social, di aver chiamato “la polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti”. Il papà Alessandro, sempre sui social, commenta: “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”. (Ansa) L'articolo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – “Nonmai ledi questache gridava aiuto”. Racconta così su Instagram Leocome ha soccorso unaamericana vittima a Roma di un abuso. “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a unaamericana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese – dice – Appena ho sentito lemi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”. L’artista spiega, sempre sui social, di aver chiamato “la polizia e un’ambulanza che ha portato via laper accertamenti”. Il papà Alessandro, sempre sui social, commenta: “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”. (Ansa) L'articolo ...

