“Ho visto fin troppo”. Amici 21, bufera dopo la puntata: critiche su Alessandra Celentano (Di domenica 8 maggio 2022) Alessandra Celentano criticata ad Amici 21. L’eliminazione di Dario ad Amici 21 è destinata a sollevare un polverone. Subito dopo la puntata infatti è scoppiato un caso intorno alla lite tra Veronica Peparini da una parte e Alessandra Celentano dall’altra. “Le uniche coreografie che ti puoi permettere – dice – sono solo quelle di Veronica e non altro. Studia danza classica perchè sei molto scarso”. Secca la risposta di Veronica: Lui la danza classica non la deve studiare qui, lui è un ballerino moderno. Chi se ne frega di fare 200 giri alla seconda, per i ballerini non è semplice fare una mia coreografia”. E la replica di Alessandra Celentano: “Sono malefica ma non bugiarda, non puoi dire che per non essere un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022)criticata ad21. L’eliminazione di Dario ad21 è destinata a sollevare un polverone. Subitolainfatti è scoppiato un caso intorno alla lite tra Veronica Peparini da una parte edall’altra. “Le uniche coreografie che ti puoi permettere – dice – sono solo quelle di Veronica e non altro. Studia danza classica perchè sei molto scarso”. Secca la risposta di Veronica: Lui la danza classica non la deve studiare qui, lui è un ballerino moderno. Chi se ne frega di fare 200 giri alla seconda, per i ballerini non è semplice fare una mia coreografia”. E la replica di: “Sono malefica ma non bugiarda, non puoi dire che per non essere un ...

