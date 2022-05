Highlights e gol Monopoli-Cesena 1-2 | play off Serie C 2021 2022 VIDEO

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - NewsTuttoC : Juventus U23-Renate 1-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Foggia-Virtus Entella 1-0, gol e highlights della partita - sportli26181512 : Hellas Verona-Milan 1-3: video, gol e highlights: Il Milan torna in testa alla classifica (+2 sull’Inter) vincendo… - Pall_Gonfiato : #VeronaMilan 1-3 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Leao inventa, #Tonali doppietta. Il #Milan è di nuovo in testa! -

) leggi anche Chelsea, raggiunto l'accordo per la cessione del club al gruppo Boehly ... Partono meglio gli uomini di Soncin, che dopo 20 minuti sono avanti di due: segnano Henry e ...Video/ Monterosi Tuscia Latina (0 - 1): Rosseti vale 3 punti (Serie C) Poi ci sarà il "posticipo" (si fa per dire) Cesena Monopoli, con fischio d'inizio che sarà in programma alle ...Il gioco riprende e la Pro Sesto in maniera rocambolesca trova immediatamente il gol del pari con Sala, cross sbagliato ma insidioso, la quale traiettoria inganna Lupu e si infila inesorabilmente in ...Il Milan vince in rimonta sul campo del Verona: gli scaligeri passano avanti con Faraoni ma i rossoneri ribaltano con la doppietta di Tonali e con Florenzi ...