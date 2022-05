GP Miami, Qualifiche Formula 1: dominio Ferrari sul nuovo tracciato (Di domenica 8 maggio 2022) Prima volta sul nuovo circuito inserito nel calendario della Formula 1 e nuova soddisfazione per la Ferrari. Il GP Miami ha mandato in pista le Qualifiche che hanno scritto la griglia di partenza della corsa che si disputerà alle 21:30 italiane. Grande, grandissima, prova di Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno staccando rispettivamente il primo ed il secondo miglior tempo colorando di rosso la prima fila di partenza. Le due monoposto italiane saranno tallonate da vicinissimo dalle rivali di questa stagione: Max Verstappen e Sergio Perez, infatti, non hanno mollato la presa sul Cavallino Rampante terminando al terzo ed al quarto posto piazzando le Red Bull in seconda fila. Ottima prova anche per Valtteri Bottas che si prende la grande soddisfazione di piazzarsi al quinto posto, con Alfa Romeo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Prima volta sulcircuito inserito nel calendario della1 e nuova soddisfazione per la. Il GPha mandato in pista leche hanno scritto la griglia di partenza della corsa che si disputerà alle 21:30 italiane. Grande, grandissima, prova di Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno staccando rispettivamente il primo ed il secondo miglior tempo colorando di rosso la prima fila di partenza. Le due monoposto italiane saranno tallonate da vicinissimo dalle rivali di questa stagione: Max Verstappen e Sergio Perez, infatti, non hanno mollato la presa sul Cavallino Rampante terminando al terzo ed al quarto posto piazzando le Red Bull in seconda fila. Ottima prova anche per Valtteri Bottas che si prende la grande soddisfazione di piazzarsi al quinto posto, con Alfa Romeo ...

