Elisa sull’ex fidanzarto Giorgio Pasotti | “È stato davvero un colpo di fulmine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, sappiamo che la famosa cantanteè sposata con Andre Rigonat, suo compagno da oltre vent’anni, con il quale ha dato alla luce due splendidi bambini, Emma Cecile Rigonat e Sebastian Rigonat. Andrea è il chitarrista della band musicale di, ma è inoltre arrangiatore e produttore musicale; ha collaborato anche con altri importanti artisti italiani come come Laura Pausini, Tiziano Ferro e Francesco Renga. In un’intervista per Verissimo,ha raccontato della sua storia d’amore con il marito Andrea, dichiarando: “Non pensavo che avrei avuto figli, credo sia normale se hai avuto un’infanzia e un’adolescenza un po’ complicata come la mia”. Prima di Andrea, il cuore dell’amata cantante batteva per qualcun altro, scopriamo insieme il nome dell’ex fidanzato di. Si tratta dell’attore e regista ...