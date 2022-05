“Amici 21”, Dario eliminato in semifinale: il ballerino ha un crollo emotivo in diretta (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri sera, 7 Maggio 2022, è andata in onda la semifinale di Amici 21. Tantissime le sorprese nel corso dell’ottava puntata del famoso talent di Canale 5 condotto da ben ventuno edizioni da Maria De Filippi, la quale oltre ad esserne la presentatrice ne è anche la produttrice e ideatrice. Dei sette artisti in gara sono passati alla finale del 15 Maggio 2022 solo in sei. L’eliminato della semifinale di Amici 21 è stato il ballerino Dario Schirone della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Il ballerino di danza moderna ha avuto un crollo emotivo durante un guanto di sfida con Michele: vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.



