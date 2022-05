Aborto, guerra, pandemia: i presagi distopici di oggi. Come aggirare ciò che sembra inevitabile? (Di domenica 8 maggio 2022) Chi è un avido lettore di romanzi distopici sa bene che la maggior parte di chi li scrive dedica poco tempo al processo attraverso il quale la società scivola nell’abisso distopico. I romanzieri preferiscono descrivere il fenomeno della distopia quale esempio agghiacciante di una società senza diritti, basata sulla forza e sull’oppressione. Quasi tutti gli autori però fanno riferimento a guerre devastanti (The Hunger Games, 1984), alcuni al binomio pandemia-guerra (Le Cose Semplici) quale genesi del processo di transizione dalla democrazia alla distopia. oggi, se ci togliamo gli occhiali della propaganda e usiamo la bussola letteraria, possiamo individuare diversi presagi distopici: pandemia, guerra e corpo delle donne, ecco tre argomenti quasi sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Chi è un avido lettore di romanzisa bene che la maggior parte di chi li scrive dedica poco tempo al processo attraverso il quale la società scivola nell’abisso distopico. I romanzieri preferiscono descrivere il fenomeno della distopia quale esempio agghiacciante di una società senza diritti, basata sulla forza e sull’oppressione. Quasi tutti gli autori però fanno riferimento a guerre devastanti (The Hunger Games, 1984), alcuni al binomio(Le Cose Semplici) quale genesi del processo di transizione dalla democrazia alla distopia., se ci togliamo gli occhiali della propaganda e usiamo la bussola letteraria, possiamo individuare diversie corpo delle donne, ecco tre argomenti quasi sempre ...

