Torino-Napoli 0-1 | azzurri corsari con Fabian rinsaldano il terzo posto

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Napoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 15 ??#TorinoNapoli #SFT - GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - gippu1 : Il #Torino para due rigori al #Napoli nella stessa stagione con due portieri diversi (all'andata a ipnotizzare Insi… - MundoNapoli : Torino-Napoli 0-1, le pagelle: Insigne sbaglia tutto, ci pensa Fabian… - sportli26181512 : Torino-Napoli 0-1: Spalletti allunga a +4 sulla Juve: Decide un gol di Fabian Ruiz: gli azzurri consolidano il terz… -

17.10 Serie A, 36° turno:0 - 1 Ilblinda il 3° posto (+4 sulla Juve) vincendo 0 - 1 in casa del Toro,che non perdeva dal 18 marzo. Subito stacco imperioso di Belotti e g ran parata in allungo di Ospina. ......30 Brescia - Reggina 3 - 0 20:30 Benevento - SPAL 1 - 2 20:30 Ascoli - Ternana 4 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:30 Sassari - Virtus Bologna 108 - 73 CALCIO - SERIE A 15:000 - 1 ...Anguissa 6,5 - Fa valere il fisico nei tanti duelli che propone il Torino. Si vede spesso anche in area di rigore, ma anche stavolta non trova il tiro o la zampata vincente. Fabian 7 - Il periodo buio ...Il Napoli passa grazie ad un errore clamoroso di Pobega (il primo della stagione), subentrato a Mandragora, che perde palla a centrocampo. La conquista Fabian Ruiz che si invola verso la porta di ...