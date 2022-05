Programmi TV di stasera, sabato 7 maggio 2022. Su La7 nuovo appuntamento con Yellowstone (Di sabato 7 maggio 2022) Yellowstone - Kevin Costner Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il Piacere della Scoperta Documenti. Un avvincente viaggio alle origini dell’umanità, con un tocco di giallo. Alberto Angela è protagonista di un’indagine sul “cold case” più antico della storia: la scomparsa del Neanderthal. Cosa è accaduto all’antica specie umana che abitava l’Europa e parte dell’Asia prima dell’arrivo dell’Homo sapiens? Perché di questi uomini dalla forza straordinaria, ad un certo punto della preistoria, non restano più tracce archeologiche? E cosa avviene quando le due specie umane si trovano faccia a faccia negli stessi territori? Con rigore scientifico e passione per l’avventura, Alberto Angela, con l’equipe multi disciplinare creata intorno a questo importante rinvenimento dal MiC, va alla ricerca della possibile soluzione di questo intricato enigma sulla scena del crimine: i territori ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 7 maggio 2022)- Kevin Costner Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il Piacere della Scoperta Documenti. Un avvincente viaggio alle origini dell’umanità, con un tocco di giallo. Alberto Angela è protagonista di un’indagine sul “cold case” più antico della storia: la scomparsa del Neanderthal. Cosa è accaduto all’antica specie umana che abitava l’Europa e parte dell’Asia prima dell’arrivo dell’Homo sapiens? Perché di questi uomini dalla forza straordinaria, ad un certo punto della preistoria, non restano più tracce archeologiche? E cosa avviene quando le due specie umane si trovano faccia a faccia negli stessi territori? Con rigore scientifico e passione per l’avventura, Alberto Angela, con l’equipe multi disciplinare creata intorno a questo importante rinvenimento dal MiC, va alla ricerca della possibile soluzione di questo intricato enigma sulla scena del crimine: i territori ...

Advertising

AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 8 maggio 2022, I programmi in onda - papero33 : @RaiUno buonasera,perché c'è sempre ritardo nell'inizio dei programmi? Stasera un quarto d'ora di ritardo per ' Uli… - annaliapacini : RT @sole_mmcg: Scusa amore, stasera non posso guardare un film con te, ho altri programmi... #MengoniAmici21 - sole_mmcg : Scusa amore, stasera non posso guardare un film con te, ho altri programmi... #MengoniAmici21 - globalistIT : -