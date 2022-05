Advertising

GdB_it : Maestre paragonano bimbo disabile a gastrite, madre le denuncia -

Agenzia ANSA

Ciò, che gli accadeva in classe, la madre, Katia (nome di fantasia, ndr), l'ha saputo grazie a una insegnante coscienziosa la quale le ha trasferito i messaggi che lesi scambiano via ... Maestre paragonano bimbo disabile a gastrite, madre le denuncia - Cronaca (ANSA) - NAPOLI, 07 MAG - "La gastrite quest'anno ha un nome e un cognome...", sulla chat delle maestre è stato addirittura paragonato a malattia dell'apparato digerente Giovanni (nome di fantasia, nd ...