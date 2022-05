Lulù Selassié, la sorella Clarissa preoccupata per lei: “Non sta bene” (Di sabato 7 maggio 2022) Clarissa preoccupata per la sorella Lulù La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ufficializzata dal ragazzo sui social e attraverso un comunicato stampa, è stato come un fulmine a ciel sereno per i numerosi fan della coppia. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco e di cui si continua a parlare nonostante siano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 7 maggio 2022)per laLa rottura tra Manuel Bortuzzo e, ufficializzata dal ragazzo sui social e attraverso un comunicato stampa, è stato come un fulmine a ciel sereno per i numerosi fan della coppia. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco e di cui si continua a parlare nonostante siano L'articolo proviene da Novella 2000.

