LIVE Atletica, Nairobi 2022 in DIRETTA: Fraser-Pryce primeggia nei 100 metri femminili, alle 16.55 Tortu, non c’è Jacobs (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARCELL Jacobs NON CORRERA’ A Nairobi: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL Jacobs: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 15.12 Nel lancio del martello domina la polacca Anita Wlodarczyk con la misura di 78.06, record stagionale. 15.09 Purtroppo si è fatta male l’americana Christine Mboma: problema muscolare ed uscita addirittura in barella. 15.07 10.68 PER Fraser-Pryce!! MIGLIOR PRESTAZIONE STAGIONALE!! Subito un super tempo della giamaicana! 15.05 Si comincia con il botto con i 100 metri femminili: Fraser-Pryce grande favorita in corsia 5. 15.02 La prima gara è stata i 5000 metri femminili che ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMARCELLNON CORRERA’ A: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 15.12 Nel lancio del martello domina la polacca Anita Wlodarczyk con la misura di 78.06, record stagionale. 15.09 Purtroppo si è fatta male l’americana Christine Mboma: problema muscolare ed uscita addirittura in barella. 15.07 10.68 PER!! MIGLIOR PRESTAZIONE STAGIONALE!! Subito un super tempo della giamaicana! 15.05 Si comincia con il botto con i 100grande favorita in corsia 5. 15.02 La prima gara è stata i 5000che ...

