Lazio - Sampdoria 2 - 0 | le pagelle | Lazzari furia inarrestabile | Immobile si sacrifica | Luis Alberto illumina

Advertising

SkySport : LAZIO-SAMPDORIA 2-0 Risultato finale ? ? #Patric (41') ? #LuisAlberto (59') ? ? - LazioNews_24 : Le parole di #Patric post #LazioSampdoria - gdstwits : Serie A: lazio-Sampdoria 2-0. Biancocelesti verso un posto in Europa - SampNews24 : #Giampaolo: «Buonissima gara della #Sampdoria. Salvezza? Ci servono punti» - DiMarzio : .@sampdoria I Le parole di Marco #Giampaolo sulla sconfitta contro la @OfficialSSLazio -

... 7 maggio 2022 - Basta un gol per tempo allaper raggiungere il quinto posto e restare aggrappata all' Europa League : Patric e Luis Alberto stendono la, viva soltanto nel primo ...Commenta per primo Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dellaall'Olimpico, contro la: 'Era fondamentale portare a casa i 3 punti, ora pensiamo alla Juve'. LA PARTITA - 'Abbiamo fatto una bella gara sia dal punto di vista difensivo che offensivo. ...La Lazio fa il suo dovere, conquista i tre punti e si porta momentaneamente al quinto posto in solitaria. Due reti per tempo per i biancocelesti. A portare in vantaggio la squadra di Sarri è stato il ...Rilancio Lazio nell’anticipo del sabato sera della trentaseiesima giornata di campionato. La vittoria per 2-0 sulla Sampdoria regala agli uomini di Sarri il quinto posto solitario in campionato. Dista ...