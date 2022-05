La dottoressa Pimple Popper | l’incubo di Traci è iniziato a solo 4 anni | davvero tremendo!

Leggi su howtodofor

(Di sabato 7 maggio 2022) Ladiquando lei avevatremendo, cos’è successo. Quando haa raccontarsi alle telecamere de Lanon ha affatto trattenuto le lacrime. Così come Eric, anche la giovanissima paziente della dermatologa viveva un incubo clamoroso per via della sua pelle. E non vedeva l’ora di risolverlo una volta e per tutte. Il dramma dia la: è, cos’è successo. Credits: ...