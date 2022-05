Irlanda del Nord, storico sorpasso: il Sinn Fein è il primo partito e punta alla premiership (Di sabato 7 maggio 2022) Sin dalla sua creazione nel 1921, il primo ministro del governo locale dell'Ulster è sempre stato di estrazione unionista: ora l'incarico potrebbe andare agli eredi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 maggio 2022) Sin dsua creazione nel 1921, ilministro del governo locale dell'Ulster è sempre stato di estrazione unionista: ora l'incarico potrebbe andare agli eredi ...

