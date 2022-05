Inter, Lautaro: «Tante voci sul futuro ma io sono contento qui» (Di sabato 7 maggio 2022) L’attaccante dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo il trionfo in rimonta contro l’Empoli PAZZA Inter – «Non so se chiamarla Pazza Inter ma dobbiamo essere più attenti su certe cose. Perché se non fai il 2 a 1 poi diventa difficile. Adesso dobbiamo aspettare la partita del Milan, hanno una gara in mano. Ora dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro. Dobbiamo preparare la testa e preparare la prossima partita perché sarà una finale da vincere» futuro – «sono contento qua, ci sono voci sempre, ma sono concentrato sul campo, sull’obiettivo campionato, mancano due partite importanti e per la finale di Coppa Italia, imporTante pure quella». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) L’attaccante dell’ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo il trionfo in rimonta contro l’Empoli PAZZA– «Non so se chiamarla Pazzama dobbiamo essere più attenti su certe cose. Perché se non fai il 2 a 1 poi diventa difficile. Adesso dobbiamo aspettare la partita del Milan, hanno una gara in mano. Ora dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro. Dobbiamo preparare la testa e preparare la prossima partita perché sarà una finale da vincere»– «qua, cisempre, maconcentrato sul campo, sull’obiettivo campionato, mancano due partite importanti e per la finale di Coppa Italia, imporpure quella». L'articolo proviene da Calcio News 24.

