GIORGIA SOLERI, LA RAGAZZA DI DAMIANO, HA SCRITTO UN LIBRO DI SPIETATA CRUDELTÀ NEI CONFRONTI DEI LETTORI (di Matteo Fais) (Di sabato 7 maggio 2022) E, se non fosse che c'è un limite all'essere sgradevoli, a passi come " Leggo libri di altri poeti/ e mi stupisco dell'infinita produzione/ che riescono ad avere/ io/ ogni parola che scrivo/ " dono "/... Leggi su ildetonatore (Di sabato 7 maggio 2022) E, se non fosse che c'è un limite all'essere sgradevoli, a passi come " Leggo libri di altri poeti/ e mi stupisco dell'infinita produzione/ che riescono ad avere/ io/ ogni parola che scrivo/ " dono "/...

Advertising

simpforthomasr : RT @viclvma: Damiano David and Giorgia Soleri a thread: - noccioline_ : la signorina nessuno di giorgia soleri in ristampa let’s fucking go - imodtwitting : @mariacafagna @fanpage 'Giorgia è Giorgia Soleri.' (E sarà Giorgia Soleri sempre, indipendentemente da Damiano David) - akissbeforealie : Sono mezza tentata dal comprare il libro di Giorgia Soleri. Mi piace che sia una ragazza che abbia tante cose da di… - LonelyBicch : L'unico amore in cui credo è quello tra Giorgia Soleri e Damiano David. Fight me -