F1, GP Miami 2022. Ferrari fa la differenza nei tratti lenti, ma in gara Red Bull può ribaltare la situazione con le gomme (Di sabato 7 maggio 2022) "Miami è una pista Red Bull", si diceva. "D'altronde con tutti quei rettilinei e quei tratti da percorrere in pieno", si aggiungeva. Vero, però le caratteristiche dei tracciati non dipendono solo dal tempo in cui si preme al massimo sul pedale del gas. Dopotutto Miami non è Monza. Interessante notare come la Ferrari abbia fatto la differenza nel T1 (ci sta, essendo il più guidato) e si sia difesa egregiamente nel T3 (ci sta un po' meno, perché è quello con il rettifilo più lungo). Invece il Drink Team abbia fatto molto male alle Rosse nel T2 (dove è compreso il tratto più lento del circuito). Come si spiega questa apparente anomalia? Semplice, si tratta di una conseguenza del posizionamento degli intertempi. L'unico a fare veramente testo è il primo, poiché il secondo è piazzato ...

