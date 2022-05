F1, Carlos Sainz “Se penso all’incidente di ieri questo è un ottimo secondo posto! Domani in gara sarà interessante” (Di sabato 7 maggio 2022) Carlos Sainz non può che essere sorridente dopo aver conquistato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato statunitense, infatti, lo spagnolo si mette alle spalle il pesante errore di ieri nel corso della FP2, si rimbocca le maniche nel migliore dei modi e centra una piazza d’onore davvero di livello sotto il sole della Florida. Non solo, lo spagnolo completa una scintillante prima fila tutta Ferrari, dato che la pole position l’ha conquistata il suo compagno di scuderia Charles Leclerc, con il nativo di Madrid che ha fatto segnare un eccellente 1:28.986 a 190 millesimi di distacco dal tempo del monegasco (1:28.796) e con appena 5 di margine su Max Verstappen, autore di un errore nel T1 nel corso del suo ultimo tentativo della Q3, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)non può che essere sorridente dopo aver conquistato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato statunitense, infatti, lo spagnolo si mette alle spalle il pesante errore dinel corso della FP2, si rimbocca le maniche nel migliore dei modi e centra una piazza d’onore davvero di livello sotto il sole della Florida. Non solo, lo spagnolo completa una scintillante prima fila tutta Ferrari, dato che la pole position l’ha conquistata il suo compagno di scuderia Charles Leclerc, con il nativo di Madrid che ha fatto segnare un eccellente 1:28.986 a 190 millesimi di distacco dal tempo del monegasco (1:28.796) e con appena 5 di margine su Max Verstappen, autore di un errore nel T1 nel corso del suo ultimo tentativo della Q3, ...

