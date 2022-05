ESC 2022, Mahmood e Blanco, conferenza e video delle prove (Di sabato 7 maggio 2022) Mahmood e Blanco si raccontano nella conferenza stampa in vista della loro partecipazione all’Eurovision Song Contest dove rappresenteranno l’Italia con Brividi: ecco il video delle loro prove Mahmood e Blanco si raccontano nella conferenza stampa in vista della loro partecipazione all’Eurovision Song Contest dove rappresenteranno l’Italia con Brividi: «La prima prova è andata abbastanza bene ma possiamo migliorare, è un bellissimo evento per tutta la musica, specialmente dopo due anni di pandemia e l’occasione di incontrare altri artisti molto forti, l’entusiasmo è enorme da parte nostra». Seconda volta per Mahmood, dopo il secondo posto nel 2019 con Soldi, e il consiglio che si sente di dare al suo compagno di ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 7 maggio 2022)si raccontano nellastampa in vista della loro partecipazione all’Eurovision Song Contest dove rappresenteranno l’Italia con Brividi: ecco illorosi raccontano nellastampa in vista della loro partecipazione all’Eurovision Song Contest dove rappresenteranno l’Italia con Brividi: «La prima prova è andata abbastanza bene ma possiamo migliorare, è un bellissimo evento per tutta la musica, specialmente dopo due anni di pandemia e l’occasione di incontrare altri artisti molto forti, l’entusiasmo è enorme da parte nostra». Seconda volta per, dopo il secondo posto nel 2019 con Soldi, e il consiglio che si sente di dare al suo compagno di ...

Advertising

Raiofficialnews : Sarà @LaVenariaReale, patrimonio Unesco e tra i simboli di @twitorino, ad accogliere sul Turquoise Carpet le 40 del… - SMSNEWSOFFICIAL : #ESC2022 : I Subwoolfer rappresentano la Norvegia con il brano Give That Wolf a Banana e dedicano una canzone a Tor… - Maria30749926 : RT @Raiofficialnews: Un incontro esclusivo con @Mahmood_Music e Blanco, i pronostici di Amadeus sul vincitore, un 'ultradimensionale' @alec… - MontiFrancy82 : #ESC2022 : I Subwoolfer rappresentano la Norvegia con il brano Give That Wolf a Banana e dedicano una canzone a Tor… - MontiFrancy82 : #ESC2022 una Reggia per accogliere le delegazioni @Eurovision -