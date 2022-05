Covid Ragusa, 3200 positivi e un decesso a Scicli (Di sabato 7 maggio 2022) Ragusa – positivi e decessi per coronavirus ancora in aumento nel Ragusano E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 7 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 3232 di cui 3200 si trovano in isolamento domiciliare, 40 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo 14 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.I guariti salgono a 86.672 mentre i morti sono saliti a 542. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 91 anni di Scicli, vaccinata con 3 dosi, deceduta all’ospedale Maggiore di Modica.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 276.445 tamponi molecolari, 38.424 test sierologici, 836.661 test rapidi per un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)e decessi per coronavirus ancora in aumento nelno E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 7 maggio, dal bollettino dell’Asp di.Iin totale sono 3232 di cuisi trovano in isolamento domiciliare, 40 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo 14 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di.I guariti salgono a 86.672 mentre i morti sono saliti a 542. Unè stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 91 anni di, vaccinata con 3 dosi, deceduta all’ospedale Maggiore di Modica.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 276.445 tamponi molecolari, 38.424 test sierologici, 836.661 test rapidi per un ...

