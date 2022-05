Con Après les Troyannes | le eroine disarmate della tragedia di Euripide | rendendo omaggio a uno spettacolo mitico | danno una lezione potente sulla crudeltà della guerra

Leggi su iodonna

(Di sabato 7 maggio 2022) «Funamboli che camminano lungo le frontiere del mondo». Descrive così i corpi che abitano la scena diles Troyennes il coreografo Claudio Bernardo che, con la compagnia belga As Palavras, ha dato vita allodi teatro-danza che il 26 luglio andrà in scena a Siracusa e che si ispira a Le Troiane diretto, nel 1988, da Thierry Salmon. Un momento delloles Troyennes. Leggi anche › Teatro a Torino: “Il filo di mezzogiorno” di Goliarda Sapienza Bernardo vide quellodi culto per un’intera generazione a Bruxelles: «Ero un giovane aspirante coreografo allora e ne rimasi sconvolto. Non capivo la lingua, il greco antico, ma in scena c’erano donne potentissime che ...