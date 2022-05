Chiude 'Detto Fatto', Bianca Guaccero e l'addio polemico: 'Non avete più bisogno di noi' (Di sabato 7 maggio 2022) Detto Fatto ha chiuso . Dopo dieci anni la trasmissione del pomeriggio di Rai 2 nata con Caterina Balivo e andata avanti con Bianca Guaccero smette di andare in onda , è ufficiale. Ieri l'ultima ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022)ha chiuso . Dopo dieci anni la trasmissione del pomeriggio di Rai 2 nata con Caterina Balivo e andata avanti consmette di andare in onda , è ufficiale. Ieri l'ultima ...

