“C’è già la data”. Altro che crisi nera: la coppia super vip è pronta al matrimonio (Di sabato 7 maggio 2022) La proposta di matrimonio è arrivata qualche mese fa e adesso c’è anche la conferma. Pablo Daniel Osvaldo sposa Gianinna Maradona, la figlia del Pibe de Oro. L’ex calciatore e la ragazza convivono a Buenos Aires ed è proprio nella città argentina che nei giorni scorsi Osvaldo gli ha chiesto la mano, durante una romantica cena. C’è grande attesa per il matrimonio tra Pablo Osvaldo e Gianinna Maradona: i due poi hanno auto una vita sentimentale assai tormentata e i fan della bella coppia sono ben contenti di celebrare questa felice unione. Gianinna Maradona è stata sposata per 4 anni con il calciatore argentino Sergio Aguero, bomber che qualche mese fa ha dovuto dare l’addio al calcio per motivi di salute. È mamma di un bambino, Benjamin. Più complicata la vita sentimentale di Pablo Daniel Osvaldo: negli anni ha avuto relazioni con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) La proposta diè arrivata qualche mese fa e adesso c’è anche la conferma. Pablo Daniel Osvaldo sposa Gianinna Maradona, la figlia del Pibe de Oro. L’ex calciatore e la ragazza convivono a Buenos Aires ed è proprio nella città argentina che nei giorni scorsi Osvaldo gli ha chiesto la mano, durante una romantica cena. C’è grande attesa per iltra Pablo Osvaldo e Gianinna Maradona: i due poi hanno auto una vita sentimentale assai tormentata e i fan della bellasono ben contenti di celebrare questa felice unione. Gianinna Maradona è stata sposata per 4 anni con il calciatore argentino Sergio Aguero, bomber che qualche mese fa ha dovuto dare l’addio al calcio per motivi di salute. È mamma di un bambino, Benjamin. Più complicata la vita sentimentale di Pablo Daniel Osvaldo: negli anni ha avuto relazioni con ...

