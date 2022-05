Benevento, via Appia e la candidatura a patrimonio Unesco (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 5 maggio si è messo in moto il meccanismo per candidare la via Appia a patrimonio Unesco. La proposta è partita dal Ministro dei beni culturali Dario Franceschini che afferma che si debba puntare sulla valorizzazione di questo antico percorso per incrementare il turismo e sviluppare la cultura nelle aree interne. 120 chilometri di strada che collega Roma a Brindisi e che passa per Benevento dove si può ammirare il maestoso Arco di Traiano costruito in onore, appunto, dell’imperatore Traiano in occasione dell’apertura della via Traiana variante della via Appia. Ma oltre a Benevento sono molti i luoghi dei nostri territori, come Montesarchio e Apollosa, (la Valle Caudina tutta) toccati da questa prestigiosa via e che potranno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il 5 maggio si è messo in moto il meccanismo per candidare la via. La proposta è partita dal Ministro dei beni culturali Dario Franceschini che afferma che si debba puntare sulla valorizzazione di questo antico percorso per incrementare il turismo e sviluppare la cultura nelle aree interne. 120 chilometri di strada che collega Roma a Brindisi e che passa perdove si può ammirare il maestoso Arco di Traiano costruito in onore, appunto, dell’imperatore Traiano in occasione dell’apertura della via Traiana variante della via. Ma oltre asono molti i luoghi dei nostri territori, come Montesarchio e Apollosa, (la Valle Caudina tutta) toccati da questa prestigiosa via e che potranno ...

