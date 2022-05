Bcc di Napoli | il bilancio chiude con un utile di 2 milioni di euro

(Di sabato 7 maggio 2022) Oltre millecinquecento soci, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, sentono il bisogno di sostenere virtualmente, per il tramite del Rappresentante Designato, unimportante con unlordo pari a duedinonostante che per prudenza siano previsti “coverage creditizi” superiori alla media del sistema bancario (copertura sofferenze 91%, copertura crediti deteriorati 77%); con un rapporto bassissimo di sofferenze nette/impieghi vs clientela dello 0,15%; con dati espressione di efficienza con un cost/income (rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) del 60% e MOL del 15%; Cet1 (coefficiente di adeguatezza patrimoniale) 39,5%. “Credo che proprio in questo periodo si dimostri che il localismo è un valore ed è vincente rispetto alla fredda globalizzazione, che spesso produce ...

... siano essi piccole e medie aziende (che rappresentano il 99% di quelle italiane sviluppando il 75% degli occupati ed il 65% del Pil), e soprattutto delle famiglie e dei giovani (ladi...Alla cerimonia in rappresentanza dellaerano presenti il presidente Giuseppe Benini e Piero ... dall'Accademia di Brera, a quella di Palermo, daa Venezia, da Torino, Catanzaro, Catania. Le ... BCC di Napoli: bilancio in utile con forte incremento a due cifre in quasi tutti gli indicatori Un bilancio importante con un utile lordo pari a due milioni di euro nonostante che per prudenza siano previsti "coverage creditizi".... sul ‘rating umano’ come fattore essenziale di investimento e crescita", dichiara il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo commentando i numeri del bilancio approvato ...