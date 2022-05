Amici21 | “Ma quanto è arrogante?”: nervosismo in casetta, scoppia la lite prima della semifinale (Di sabato 7 maggio 2022) Sale la tensione e ad Amici21 i concorrenti iniziano a sentirla. Proprio prima della semifinale, tra i ragazzi scoppia una dura lite Amici21 (Youtube)Ormai mancano pochissime ore alla semifinale di Amici21. Anche questa edizione sta volgendo al termine e Maria de Filippi sta per chiudere l’ennesimo viaggio nel talento. I concorrenti rimasti sono agguerritissimi e cercano in ogni modo di farsi valere, per provare a conquistare la finale. I ballerini rimasti sono Dario, Michele e Serena mentre i cantanti sono Alex, Sissi, Albe e Luigi. Durante l’ultimo daytime della settimana, quello di venerdì 6 maggio, è andata in onda una brutta e pesante lite tra concorrenti. La tensione in casa ha ... Leggi su ck12 (Di sabato 7 maggio 2022) Sale la tensione e adi concorrenti iniziano a sentirla. Proprio, tra i ragazziuna dura(Youtube)Ormai mancano pochissime ore alladi. Anche questa edizione sta volgendo al termine e Maria de Filippi sta per chiudere l’ennesimo viaggio nel talento. I concorrenti rimasti sono agguerritissimi e cercano in ogni modo di farsi valere, per provare a conquistare la finale. I ballerini rimasti sono Dario, Michele e Serena mentre i cantanti sono Alex, Sissi, Albe e Luigi. Durante l’ultimo daytimesettimana, quello di venerdì 6 maggio, è andata in onda una brutta e pesantetra concorrenti. La tensione in casa ha ...

LCuccarini : Ci siete? Come sempre vi leggo tutti: fan, critici e scatenati?? stasera ci prepariamo ad una puntata tosta. Oggi,… - gio_lucy_ : RT @Sara43825426: Serena ci fa vedere cosa vuol dire talento e studiare per migliorare sempre. Qui era appena entrata.. Guardando la Sere… - dariaeffi : RT @Alicedelfrate: Ma quanto siamo bellini io e il mio fratellone in arte Calma? @calmahey ???? #Amici21 - vale37266062 : RT @mistellaz: Quanto sono ridicole le storie dei professori che fanno finta di non sapere chi sia uscito? #Amici21 - siamosogninluna : per non dimenticare quanto sia speciale?? #carolapuddu #Amici21 -