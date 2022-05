Ucraina, la Caritas nei villaggi liberati al confine bielorusso: 'In Polyssia 50 Bucha'. In una scuola 5 bimbi uccisi (Di venerdì 6 maggio 2022) Bucha è stato solo un assaggio. Nella Polyssia , la regione dell' Ucraina del Nord ai confini con la Bielorussia , tutta campagne e boschi, fuori dai riflettori dei media, sono almeno una cinquantina ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022)è stato solo un assaggio. Nella, la regione dell'del Nord ai confini con la Bielorussia , tutta campagne e boschi, fuori dai riflettori dei media, sono almeno una cinquantina ...

Advertising

Robycop51 : RT @ALFO100897: @Palazzo_Chigi @Quirinale Per gli 'altri' i...fondi spuntano sempre fuori come 'funghi', per gli italiani in fila alle 'Car… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Ucraina, la Caritas nei villaggi liberati al confine bielorusso: «In Polyssia 50 Bucha». In una scuola 5 bimbi uccisi https:/… - leggoit : #Ucraina, la Caritas nei villaggi liberati al confine bielorusso: «In Polyssia 50 Bucha». In una scuola 5 bimbi ucc… - chipirelli : RT @acs_italia: 5 bambini uccisi da un bombardamento russo nella scuola #ucraina di Marianyvka. Leggi la news in - mazzarellantoni : RT @acs_italia: 5 bambini uccisi da un bombardamento russo nella scuola #ucraina di Marianyvka. Leggi la news in -