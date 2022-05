(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ieri presso la sede deldella Campania si è tenuta l’importante audizione relativa alla Proposta di Legge “Disposizioni per contrastare lodeidi montagna”. In aula il presidente di ANPCI Campania,, ed il vice presidente nazionale dell’Associazione, Arturo Manera. “Abbiamo ritenuto di ringraziare – dichiaranoe Manera – oltre al presidente della Prima Commissione “Affari Istituzionali”, Peppe Sommese, il quale è tra i firmatari della Proposta di Legge ed ha convocato l’audizione, anche altri Presidenti di Commissioni particolarmente attivi sul tema con cui abbiamo interagito, ovvero i consiglieri Luca Cascone e Michele Cammarano, rispettivamente ...

La nostra provincia è un'area soggetta alloe il divario digitale è unofattori che comporta il venir meno di potenzialità di crescita. L'accesso alla tecnologia è un veicolo per ...... a partire dai sindaci,comuni inseriti nell'Area Interna 'Valle di Comino' in provincia di ... contando così sui cospicui finanziamenti nazionali ed europei per contrastare loe ... Spopolamento dei piccoli comuni, Zaccaria Spina in Consiglio regionale Ieri, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, si è tenuta l’importante audizione relativa alla proposta di legge “Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di mont ...Il Tar Molise ha sospeso l’avviso “Attrattività dei borghi”, che aveva visto come primo classificato il progetto del comune di Pietrabbondante (Isernia), “Un angolo di mondo tra cielo e terra”, ideata ...