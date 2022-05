Serie A, l’Inter non molla il sogno scudetto: battuto in rimonta l’Empoli 4-2 (Di venerdì 6 maggio 2022) l’Inter completa una remuntada clamorosa e riesce a tenere ancora sul fiato il Milan, impegnato a Verona. l’Empoli è riuscita a colpire a freddo i nerazzurri al 5? e al 18? con Pinamonti e Asllani. l’Inter corregge i due errori prima spingendo Romagnoli a segnare nella sua porta e poi con Lautaro, su assist di Calhanoglu. Spetta sempre all’argentino ad arrotondare il match: al 64? batte per la seconda volta Vicario. Nell’ultimo respiro il neo entrato Sanchez deposita la quarta rete dopo che pochi minuti prima Dzeko aveva colpito un legno. La partita Primo tempo ricco di emozioni e di reti: l’Inter che si trova sotto di due reti, con Pinamonti e Asllani sono abili a sfruttare due ripartenze toscani, arrivate nel momento migliore dei padroni di casa. I nerazzurri si vedono negare un rigore dal VAR, ne chiedono un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022)completa una remuntada clamorosa e riesce a tenere ancora sul fiato il Milan, impegnato a Verona.è riuscita a colpire a freddo i nerazzurri al 5? e al 18? con Pinamonti e Asllani.corregge i due errori prima spingendo Romagnoli a segnare nella sua porta e poi con Lautaro, su assist di Calhanoglu. Spetta sempre all’argentino ad arrotondare il match: al 64? batte per la seconda volta Vicario. Nell’ultimo respiro il neo entrato Sanchez deposita la quarta rete dopo che pochi minuti prima Dzeko aveva colpito un legno. La partita Primo tempo ricco di emozioni e di reti:che si trova sotto di due reti, con Pinamonti e Asllani sono abili a sfruttare due ripartenze toscani, arrivate nel momento migliore dei padroni di casa. I nerazzurri si vedono negare un rigore dal VAR, ne chiedono un ...

