Sequestro da 7 milioni per presunta frode fiscale (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Scoperta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Terni una presunta frode fiscale milionaria che sarebbe stata posta in essere da una società del settore dei servizi alle imprese. Denunciati due rappresentanti pro tempore, mentre su disposizione del gip è stata data esecuzione, nei confronti della stessa società, ad un un decreto di Sequestro preventivo per equivalente per circa 7 milioni di euro, pari ai crediti di imposta ritenuti inesistenti esposti nella dichiarazione fiscale. In base a quanto ricostruito dalle fiamme gialle, i due denunciati, alternandosi nella rappresentanza della società, avrebbero creato crediti fittizi Iva e di Ricerca e sviluppo, attraverso la contabilizzazione di acquisti mai fatti. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Scoperta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Terni unamilionaria che sarebbe stata posta in essere da una società del settore dei servizi alle imprese. Denunciati due rappresentanti pro tempore, mentre su disposizione del gip è stata data esecuzione, nei confronti della stessa società, ad un un decreto dipreventivo per equivalente per circa 7di euro, pari ai crediti di imposta ritenuti inesistenti esposti nella dichiarazione. In base a quanto ricostruito dalle fiamme gialle, i due denunciati, alternandosi nella rappresentanza della società, avrebbero creato crediti fittizi Iva e di Ricerca e sviluppo, attraverso la contabilizzazione di acquisti mai fatti. Gli ...

