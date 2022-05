Regina Elisabetta | conoscete tutti i suoi messaggi in codice?

(Di venerdì 6 maggio 2022)continua ad essere la sovrana più longeva della storia, ma quello che forse nonconoscono sono iinche sono sempre sotto gli occhi didel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, per la durata del suo regno la Sovrana è ancora oggi al 4º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia, senza contare che è il Capo di Stato in carica da più tempo da dopo la morte del Re Rama IX di Thailandia avvenuta nel 2016. Di lei si conosce praticamente tutto, ma quello che forse nonsanno sono iina cui non rinuncia davvero mai e che chi le sta vicino non può fare a meno di cogliere e decifrare. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queen Elizabeth diventa l'ultima musa ispiratrice dei gioielli Bulgari. La maison ha annunciato di aver celebrato i… - sentochemuoro : ogni tanto mi piace vantarmi del fatto che la regina elisabetta e' passata davanti casa di mia nonna?? - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di S.A.R. Archie Mountbatten-Windsor (Londra, 6 maggio 2019) primogenito di Henry, duca di Sus… - VanityFairIt : Dopo due anni di sospensione forzata causa Covid, stanno per ricominciare le celebri feste con i giardini reali ape… - PAPER0GA : La Regina Elisabetta. Io sono sotto il lampione. -

Io Donna

Un torneo di polo val bene il Giubileo di platino dellapiù amata dai tempi di Vittoria. Harry d'Inghilterra giocherà con la squadra dei Los Padres ...magna per i 70 anni di regno di...A Capodanno, infatti, laha conferito a Blair l' onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Giarrettiera, il più alto riconoscimento pubblico. Tuttavia gli inglesi non hanno per ... La regina Elisabetta e la sua passione per i macinapepe. Da non usare mai a tavola Regina Elisabetta continua ad essere la sovrana più longeva della storia, ma quello che forse non tutti conoscono sono i messaggi in codice.Il principe Harry ha deciso di separarsi dalla moglie Meghan e tornare in UK. Scopriamo insieme i tutti i dettagli dell'accaduto.