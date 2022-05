Pellegrini e quel consiglio a Zalewski: 'Gli dico sempre che...' (Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA - La festa è proseguita negli spogliatoi, dove i calciatori della Roma si sono trattenuti a lungo tra abbracci, selfie e grida di gioia. Prima, la squadra aveva ringraziato i tifosi facendo un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA - La festa è proseguita negli spogliatoi, dove i calciatori della Roma si sono trattenuti a lungo tra abbracci, selfie e grida di gioia. Prima, la squadra aveva ringraziato i tifosi facendo un ...

Advertising

Martina9084 : RT @clarinsolia: quel sorriso quel maledetto sorriso #Pellegrini - clarinsolia : quel sorriso quel maledetto sorriso #Pellegrini - Romanistante : Qualcuno mi faccia un qualcosa su quel lancio di Zalewski per Pellegrini, ne ho bisogno fisico e psicologico - BaroneGabrieles : RT @Ern4Pel: Quel lancio per Pellegrini. Col numero 59 dietro la schiena. Per un attimo è diventato 10. - Ern4Pel : Quel lancio per Pellegrini. Col numero 59 dietro la schiena. Per un attimo è diventato 10. -