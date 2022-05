Pallanuoto | A1 2022 | nelle semifinali per il quinto posto in gara-1 vincono Quinto e Telimar

(Di venerdì 6 maggio 2022) Non solo lescudetto, spazio anche a quelle per i piazzamenti per il campionato italiano di Serie A1 dimaschile. In scena-1: vittoria esterna a sorpresa per ilsull’Ortigia, passeggia invece in casa ilsul Palermo.5/8A1MASCHILE CC ORTIGIA-IREN GENOVA5-6 CC ORTIGIA: S. Tempesti, F. Cassia, F. Condemi 1, A. Condemi 2, F. Klikovac, Giribaldi, S. Di Luciano 1, V. Gallo, C. Mirarchi, S. Rossi 1, S. Vidovic, C. Napolitano, F. Piccionetti. All. Piccardo IREN GENOVA: P. Pellegrini, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, J. Gambacciani, F. Panerai 2, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari, L. ...

Advertising

il_piccolo : Pallanuoto: sbancata Brescia, Trieste vede la finale scudetto - SvSport1 : Pallanuoto. La Pro Recco mostra i muscoli, RN Savona sconfitta nell'esordio in semifinale - Nuotomania : - RivieraSportit : Pallanuoto, Rari Nantes Imperia in trasferta con entrambe le prime squadre: maschile contro Como, femminile a Padova - vivereancona : Pallanuoto A2 maschile, Vela Ancona a Firenze -

Da favoritissimi non potevano sbagliare in questo importante appuntamento. A Punta Sant'Anna parte bene il cammino della Pro Recco nei play - off della Serie A1 dimaschile: in gara - 1 di semifinale l'RN Savona esce sconfitto 14 - 6. Tutto facile per la banda di Sandro Sukno, che punta ...Un risultato clamoroso in gara - 1 di semifinale per quanto riguarda i play - off dimaschile. Alla Pro Recco non risponde l'AN Brescia: i campioni d'Italia in carica infatti vengono clamorosamente sconfitti in casa alla Mompiano da un eccezionale Trieste che si impone 11 - ...Un risultato clamoroso in gara-1 di semifinale per quanto riguarda i play-off di pallanuoto maschile. Alla Pro Recco non risponde l’AN Brescia: i campioni d’Italia in carica infatti vengono ...Non solo le semifinali scudetto, spazio anche a quelle per i piazzamenti per il campionato italiano di Serie A1 di pallanuoto maschile. In scena gara-1: vittoria esterna a sorpresa per il Quinto sull' ...