Masters 1000 Madrid 2022 | Djokovic in semifinale | battuto Hurkacz in due set

(Di venerdì 6 maggio 2022) Novakè inaldi. Tutto estremamente facile per il numero uno del mondo contro il polacco Hubert, uscito sconfitto con lo score di 6-3 6-4 dopo poco più di un’ora e un quarto di gioco. Al penultimo atto il serbo dovrà vedersela contro uno tra Rafael Nadal o Carlos Alcaraz, in campo come secondo match di giornata sul Manolo Santana. Confermati i progressi di. Dopo la vittoria all’esordio contro Monfils, infatti, è arrivato un altro successo convincente contro il gigante di Wroclaw. Per Nole si tratta della secondaconsecutiva dopo quella raggiunta a Belgrado. Il serbo sembra aver trovato il giusto timing con tutti i propri colpi ed anche la condizione fisica sta ...

